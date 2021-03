Zoomate in Aula sulle gambe della Meloni | “È sessismo”

Leggi su dire

(Di mercoledì 10 marzo 2021) ROMA – “Giorgia Meloni è ancora una volta bersaglio di una sorta di sottile bullismo, di atteggiamenti ridanciani che mirano a screditare la sua persona, in assenza di valide argomentazioni. Proprio nei giorni in cui si è celebrato l’8 marzo e si denunciano con più forza episodi di sessismo e linguaggio d’odio nei confronti delle donne si punta l’attenzione su dettagli fisici della leader di Fratelli d’Italia che nulla hanno a che fare con la politica”. Monica Pietropaolo, Presidente del Circolo per Giorgia Meloni del V Municipio di Roma, denuncia un servizio di ‘Striscia la notizia‘ nel quale, prendendo spunto da immagini diffuse dal Tg3 nel telegiornale andato in onda il 4 marzo, “ci si sofferma troppo– sottolinea l’esponente vicina a Fdi- su un dettaglio fisico della Meloni” mentre in Aula alla Camera, sedendosi al suo posto, si sistema la gonna.