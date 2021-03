Zone rafforzate e lockdown nel weekend | venerdì il consiglio dei Ministri per valutare nuove misure

Advertising

IacobellisT : Verso weekend rossi e zone gialle rafforzate' - RadioVoceVicina : Covid, i week end in zona rossa (anche in Sicilia) e zone gialle “rafforzate” -

Ultime Notizie dalla rete : Zone rafforzate

Agenzia ANSA

Lockdown nel fine settimana e altre misure di limitazione degli spostamenti allo studio dell'esecutivgo. Si è conclusa a Palazzo Chigi la riunione tra i rappresentanti del governo e quelli del ...rosse più rigide (in "stile" Codogno),gialle "" con movimenti limitati (e chiusure negozi nel fine settimana) , weekend con l'intero Paese in zona rossa come avvenuto durante le ...Lockdown nel fine settimana e altre misure di limitazione degli spostamenti allo studio dell'esecutivgo. Si è conclusa a Palazzo Chigi la riunione tra i rappresentanti del governo e ...Nuovo Dpcm: riunita cabina di regia con Draghi. Il parere Cts e le possibili misure del Governo: no lockdown, zona rossa weekend e più chiusure ...