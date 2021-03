Zona rossa, tutte le regole: spostamenti, sport, scuola, bar e ristoranti (Di mercoledì 10 marzo 2021) Zona rossa regole. Sono sempre di più le province italiane nelle quali vengono applicate le misure più rigide per contrastare la diffusione incontrollata delle varianti del coronavirus. Vediamo insieme cosa si può fare e cosa no in Zona rossa. Le province che sono in Zona rossa oggi Ad oggi le province in Zona rossa sono molte. Modena e Bologna in Emilia. tutte le province della Romagna (Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini) sono in Zona rossa da lunedì 8 marzo. In Toscana le misure più severe sono applicate solo a Pistoia. Da oggi anche le province delle Marche sono quasi tutte in Zona rossa: Pesaro-Urbino, Ancona, Macerata, Fermo. ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 10 marzo 2021). Sono sempre di più le province italiane nelle quali vengono applicate le misure più rigide per contrastare la diffusione incontrollata delle varianti del coronavirus. Vediamo insieme cosa si può fare e cosa no in. Le province che sono inoggi Ad oggi le province insono molte. Modena e Bologna in Emilia.le province della Romagna (Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini) sono inda lunedì 8 marzo. In Toscana le misure più severe sono applicate solo a Pistoia. Da oggi anche le province delle Marche sono quasiin: Pesaro-Urbino, Ancona, Macerata, Fermo. ...

