Zona rossa, Speranza: "Nuove misure contro variante inglese covid" (Di giovedì 11 marzo 2021) (Adnkronos) - "Servono Nuove misure, Nuove regole. Il virus corre più velocemente con la variante inglese del covid". Roberto Speranza, ministro della Salute, preannuncia la nuova stretta con l'adozione di regole e divieti aggiuntivi rispetto al Dpcm del 6 marzo. Si parla di weekend in Zona rossa e di Zona gialla rafforzata, con restrizioni per bar e ristoranti. "Sono tutte ipotesi che abbiamo iniziato a valutare, domani il presidente dell'Iss Brusaferro ci fornirà dei dati. Le decisioni devono essere sostenute da dati il più possibile aggiornati. C'è la novità rappresentata dalla variante inglese, più contagiosa del 35-40%. La richiesta degli scienziati è assumere ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) (Adnkronos) - "Servonoregole. Il virus corre più velocemente con ladel". Roberto, ministro della Salute, preannuncia la nuova stretta con l'adozione di regole e divieti aggiuntivi rispetto al Dpcm del 6 marzo. Si parla di weekend ine digialla rafforzata, con restrizioni per bar e ristoranti. "Sono tutte ipotesi che abbiamo iniziato a valutare, domani il presidente dell'Iss Brusaferro ci fornirà dei dati. Le decisioni devono essere sostenute da dati il più possibile aggiornati. C'è la novità rappresentata dalla, più contagiosa del 35-40%. La richiesta degli scienziati è assumere ...

