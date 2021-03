Zona rossa, regole weekend e spostamenti: cosa può cambiare venerdì (Di mercoledì 10 marzo 2021) L’unica stretta contro il contagio covid che al momento sembra a portata di mano è l’automatismo per far scattare la Zona rossa superata l’asticella dei 250 casi di coronavirus ogni centomila abitanti. Per il resto è ancora nebbia sulla nuova stretta anti-Covid che potrebbe essere assunta nel Consiglio dei ministri di venerdì, e non nella riunione in programma domani alle 11, come precisato da Palazzo Chigi. Ma il giro di vite nei weekend, per contrastare la curva alimentata dalle varianti del virus, sembra ormai dietro l’angolo. Allontanato il fantasma di un lockdown totale, che anche il Cts ha escluso, bisogna ora decidere se rendere tutta Italia rossa nei weekend, blindando i fine settimana a partire dalla chiusura di bar e ristoranti. Una possibilità che oggi è stata apertamente ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 10 marzo 2021) L’unica stretta contro il contagio covid che al momento sembra a portata di mano è l’automatismo per far scattare lasuperata l’asticella dei 250 casi di coronavirus ogni centomila abitanti. Per il resto è ancora nebbia sulla nuova stretta anti-Covid che potrebbe essere assunta nel Consiglio dei ministri di, e non nella riunione in programma domani alle 11, come precisato da Palazzo Chigi. Ma il giro di vite nei, per contrastare la curva alimentata dalle varianti del virus, sembra ormai dietro l’angolo. Allontanato il fantasma di un lockdown totale, che anche il Cts ha escluso, bisogna ora decidere se rendere tutta Italianei, blindando i fine settimana a partire dalla chiusura di bar e ristoranti. Una possibilità che oggi è stata apertamente ...

ladyonorato : Dpcm: il Cts chiede il lockdown nel weekend e altre misure più restrittive. Restiamo in trepidante attesa degli STU… - federicosarica : Dopo un anno di pandemia la prospettiva della zona rossa ci coglie ancora impreparati, soprattutto dal punto di vis… - sole24ore : Covid, come cambiano i colori delle Regioni: Lombardia e Piemonte verso la zona rossa - alebohred : la vecchia che balla musica leggerissima edition: @lostatosociale scusate ma in zona rossa bisognerà pur trovare q… - darrevncriss : Piemonte zona rossa e io non ce la faccio più, la mia salute mentale non può permettermi di affrontare un altro lockdown -