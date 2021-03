Zona rossa nei weekend: la cabina di regia attende i dati di domani per poi decidere nel Cdm di venerdì (Di mercoledì 10 marzo 2021) Novanta minuti, tanti sono ‘bastati’ alla cabina di regia terminata poco fa, per convincersi che, inevitabilmente, a fronte dei 22.409 nuovi contagi e 332 decessi maturati nelle ultime 24 ore, occorre una ‘stretta’. In realtà una decisione vera e propria non è stata ancora presa perché il premier, Brusaferro (Iss), e Locatelli (Css), ed i componenti del Cts si sono più che altro dedicati a discutere ed analizzare i dati in merito alla situazione epidemiologica del Coronavirus. Da canto suo il Comitato Tecnico Scientifico ha avanzato le sue proposte che, come risaputo, ‘tenderebbero’ ad un lockdown generale. Tuttavia, in un clima di confronto piuttosto sereno, si è convenuto all’ipotesi molto più papabile di prodursi in un ‘giro di vite’ da applicare nel Paese nei weekend. In tal senso diviene dunque ‘decisiva’ la ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 10 marzo 2021) Novanta minuti, tanti sono ‘bastati’ alladiterminata poco fa, per convincersi che, inevitabilmente, a fronte dei 22.409 nuovi contagi e 332 decessi maturati nelle ultime 24 ore, occorre una ‘stretta’. In realtà una decisione vera e propria non è stata ancora presa perché il premier, Brusaferro (Iss), e Locatelli (Css), ed i componenti del Cts si sono più che altro dedicati a discutere ed analizzare iin merito alla situazione epidemiologica del Coronavirus. Da canto suo il Comitato Tecnico Scientifico ha avanzato le sue proposte che, come risaputo, ‘tenderebbero’ ad un lockdown generale. Tuttavia, in un clima di confronto piuttosto sereno, si è convenuto all’ipotesi molto più papabile di prodursi in un ‘giro di vite’ da applicare nel Paese nei. In tal senso diviene dunque ‘decisiva’ la ...

