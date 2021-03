Zona rossa nei weekend da quando? L'ipotesi (Di mercoledì 10 marzo 2021) weekend con Zona rossa nazionale? L'ipotesi prende corpo. L'obiettivo, come è noto, è ostacolare la diffusione del contagio da coronavirus, riportare la curva entro livelli controllabili e agevolare quella che si annuncia l'accelerazione della campagna di vaccinazione. Lockdown nei weekend, l'ipotesi Mandare l'Italia in lockdown entro il fine settimana può, sotto alcuni punti di vista, essere visto come un compromesso tra una serrata totale che sarebbe ritenuta necessaria e la necessità di tenere in piedi il già provato tessuto economico. L'obiettivo è limitare la mobilità e i contatti interumani. Farlo nel fine settimana potrebbe equivalere a diminuire gli spostamenti e le occasioni di convivialità che non siano strettamente necessarie. A pagare, come spesso avviene per effetto ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 10 marzo 2021)connazionale? L'prende corpo. L'obiettivo, come è noto, è ostacolare la diffusione del contagio da coronavirus, riportare la curva entro livelli controllabili e agevolare quella che si annuncia l'accelerazione della campagna di vaccinazione. Lockdown nei, l'Mandare l'Italia in lockdown entro il fine settimana può, sotto alcuni punti di vista, essere visto come un compromesso tra una serrata totale che sarebbe ritenuta necessaria e la necessità di tenere in piedi il già provato tessuto economico. L'obiettivo è limitare la mobilità e i contatti interumani. Farlo nel fine settimana potrebbe equivalere a diminuire gli spostamenti e le occasioni di convivialità che non siano strettamente necessarie. A pagare, come spesso avviene per effetto ...

Advertising

ladyonorato : Dpcm: il Cts chiede il lockdown nel weekend e altre misure più restrittive. Restiamo in trepidante attesa degli STU… - matteograndi : C’è un terribile errore comunicativo di fondo alimentato da titoli e superficialità. Il lockdown di marzo 2020 non… - borghi_claudio : perchè non perdo tempo a commentare la MEGA ZONA ROSSA? Per lo stesso motivo per cui non ho perso tempo a commentar… - shinamizuno : RT @atterismo: RAGA OGGI È IL 10 MARZO È UFFICIALMENTE L’ANNIVERSARIO DELLA NOSTRO PRIMO LOCKDOWN, QUANDO CREDEVAMO CHE SAREBBE FINITO TUTT… - arcticfransis : @xjsekhmet no non vale più in zona rossa -