Zona rossa in tutta Italia solo nei weekend: l’ultima ipotesi per rallentare il contagio da Covid-19 (Di mercoledì 10 marzo 2021) Zona rossa in tutta Italia solo nei weekend. l’ultima ipotesi che sta vagliando il governo tra le nuove possibili restrizioni per fermare il contagio da Covid-19, c’è quella di un lockdown totale, in tutta Italia, ma solo nei fine settimana. Questo permetterebbe di limitare la circolazione dei cittadini nei giorni liberi e ridurrebbe le probabilità che si creino degli assembramenti. Il governo Draghi dovrà decidere a breve su come modificare il Dpcm per rendere le misure più restrittive come chiedono gli esperti del Comitato tecnico scientifico. C’è una nuova ipotesi al vaglio di esperti e governo: quella di una chiusura limitata ai fine settimana. ... Leggi su limemagazine.eu (Di mercoledì 10 marzo 2021)inneiche sta vagliando il governo tra le nuove possibili restrizioni per fermare ilda-19, c’è quella di un lockdown totale, in, manei fine settimana. Questo permetterebbe di limitare la circolazione dei cittadini nei giorni liberi e ridurrebbe le probabilità che si creino degli assembramenti. Il governo Draghi dovrà decidere a breve su come modificare il Dpcm per rendere le misure più restrittive come chiedono gli esperti del Comitato tecnico scientifico. C’è una nuovaal vaglio di esperti e governo: quella di una chiusura limitata ai fine settimana. ...

Advertising

ladyonorato : Dpcm: il Cts chiede il lockdown nel weekend e altre misure più restrittive. Restiamo in trepidante attesa degli STU… - borghi_claudio : perchè non perdo tempo a commentare la MEGA ZONA ROSSA? Per lo stesso motivo per cui non ho perso tempo a commentar… - matteograndi : C’è un terribile errore comunicativo di fondo alimentato da titoli e superficialità. Il lockdown di marzo 2020 non… - goldrek75 : #BuongiornoATutti da oggi 5 giorni in zona rossa ?? come quasi tutta Italia resto a casa in DAD ???????????? buona giornata ?????????? - FOOLSGOLDXG : @_saraaa28_ si anche noi, siamo zona rossa da un po' :/ -