Zona rossa e nuova stretta Dpcm, Patuanelli: "Regole Pasqua come Natale" (Di mercoledì 10 marzo 2021) Si va verso una Pasqua in Zona rossa con misure ad hoc per contrastare la diffusione del coronavirus come è stato per Natale. Ad anticipare la linea del governo, alla vigilia della decisione ufficiale sulla nuova stretta con ritocchi al Dpcm per schiacciare la curva dei contagi impennata col dilagare delle varianti del coronavirus, è il ministro dell'Agricoltura e membro della cabina di regia, Stefano Patuanelli. "È molto probabile che per Pasqua si vada verso un meccanismo simile a quello adottato per Natale: zone rosse nei festivi e prefestivi e nel periodo intorno a Pasqua dove i movimenti potrebbero essere più massicci", dice Patuanelli a 'Porta a Porta'.

ladyonorato : Dpcm: il Cts chiede il lockdown nel weekend e altre misure più restrittive. Restiamo in trepidante attesa degli STU… - federicosarica : Dopo un anno di pandemia la prospettiva della zona rossa ci coglie ancora impreparati, soprattutto dal punto di vis… - sole24ore : Covid, come cambiano i colori delle Regioni: Lombardia e Piemonte verso la zona rossa - alebohred : la vecchia che balla musica leggerissima edition: @lostatosociale scusate ma in zona rossa bisognerà pur trovare q… - darrevncriss : Piemonte zona rossa e io non ce la faccio più, la mia salute mentale non può permettermi di affrontare un altro lockdown -