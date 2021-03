Zona rossa a Pasqua, regole come a Natale (Di giovedì 11 marzo 2021) Italia Zona rossa a Pasqua come a Natale, con regole, divieti e restrizioni in giorni festivi e prefestivi per arginare la diffusione del coronavirus. Chiusure nel weekend, Zona gialla rafforzata con misure ad hoc destinate ad integrare il Dpcm del 6 marzo per contrastare la variante inglese del covid. Oggi il governo, che ha in programma un confronto con le regioni, attende nuovi dati sul quadro dell’epidemia in Italia e, sulla base delle informazioni aggiornate, valuterà i provvedimenti che verranno adottati dal Consiglio dei ministri di domani. La cabina di regia con il premier Mario Draghi ieri ha valutato la situazione, con il bollettino che ha registrato 22.409 nuovi contagi e 332 morti. Lo step più immediato è rappresentato dal meccanismo che farà scattare ... Leggi su udine20 (Di giovedì 11 marzo 2021) Italia, con, divieti e restrizioni in giorni festivi e prefestivi per arginare la diffusione del coronavirus. Chiusure nel weekend,gialla rafforzata con misure ad hoc destinate ad integrare il Dpcm del 6 marzo per contrastare la variante inglese del covid. Oggi il governo, che ha in programma un confronto con le regioni, attende nuovi dati sul quadro dell’epidemia in Italia e, sulla base delle informazioni aggiornate, valuterà i provvedimenti che verranno adottati dal Consiglio dei ministri di domani. La cabina di regia con il premier Mario Draghi ieri ha valutato la situazione, con il bollettino che ha registrato 22.409 nuovi contagi e 332 morti. Lo step più immediato è rappresentato dal meccanismo che farà scattare ...

ladyonorato : Dpcm: il Cts chiede il lockdown nel weekend e altre misure più restrittive. Restiamo in trepidante attesa degli STU… - TgLa7 : #Covid: Ordine Medici, Piemonte sia subito zona rossa. 'Intervenire quando situazione fuori controllo non serve' - sole24ore : Covid, come cambiano i colori delle Regioni: Lombardia e Piemonte verso la zona rossa - NaughtyPepe : RT @AxiaFel: Ma vi siete accorti che ci siamo abituati come niente a parole come “coprifuoco”, “zona rossa” (termini militari), “restrizion… - voreygmdead : buongiorno solo agli amici della zona rossa -