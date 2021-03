Zero, la nuova serie italiana in arrivo su Netflix: tutto quello da sapere (Di mercoledì 10 marzo 2021) Una serie che racconta supereroi contemporanei. Potrebbe essere la definizione di una nuova uscita della Marvel, ma in realtà si è abbondantemente fuori strada. È in arrivo su Netflix l’attesissima serie TV italiana Zero, ideata da Antonio Dikele Distefano e creata dal fumettista e sceneggiatore italiano Menotti (pseudonimo di Roberto Marchionni). Due nomi, quelli di Distefano e Menotti, che certificano la bontà del prodotto, giustificando altresì le grandi aspettative di pubblico e addetti ai lavori: il primo è un talentuoso scrittore, nonché direttore di Esse Magazine; il secondo, invece, è il co-autore di Lo chiamavano Jeege Robot, per il quale ha ricevuto la candidatura alla Miglior sceneggiatura per il premio David di Donatello nel 2016. Insomma, ci sono tutte le ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 10 marzo 2021) Unache racconta supereroi contemporanei. Potrebbe essere la definizione di unauscita della Marvel, ma in realtà si è abbondantemente fuori strada. È insul’attesissimaTV, ideata da Antonio Dikele Distefano e creata dal fumettista e sceneggiatore italiano Menotti (pseudonimo di Roberto Marchionni). Due nomi, quelli di Distefano e Menotti, che certificano la bontà del prodotto, giustificando altresì le grandi aspettative di pubblico e addetti ai lavori: il primo è un talentuoso scrittore, nonché direttore di Esse Magazine; il secondo, invece, è il co-autore di Lo chiamavano Jeege Robot, per il quale ha ricevuto la candidatura alla Miglior sceneggiatura per il premio David di Donatello nel 2016. Insomma, ci sono tutte le ...

