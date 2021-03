Zazzaroni: ora sappiamo che presentare una sfida di Champions «come una finale» porta sfiga (Di mercoledì 10 marzo 2021) Sul Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni commenta l’eliminazione della Juventus dalla Champions ad opera di un modesto Porto. Si sofferma sulle parole di Pirlo alla vigilia. Il tecnico bianconero aveva presentato la sfida «come una finale». “Ora sappiamo che presentare la vigilia di una sfida decisiva di Champions con la formula – ormai abusata – del «come una finale» porta una sfiga esagerata a chi dall’ultima coppa alzata a oggi – di anni ne sono passati venticinque – di finali ne ha perse addirittura cinque. È la prima raccomandazione che mi sento di rivolgere a Pirlo: in futuro eviti i peccati verbali e veniali prima di passare a quelli tattici che hanno reso il ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 10 marzo 2021) Sul Corriere dello Sport, Ivancommenta l’eliminazione della Juventus dallaad opera di un modesto Porto. Si sofferma sulle parole di Pirlo alla vigilia. Il tecnico bianconero aveva presentato launa». “Orachela vigilia di unadecisiva dicon la formula – ormai abusata – del «unaunaesagerata a chi dall’ultima coppa alzata a oggi – di anni ne sono passati venticinque – di finali ne ha perse addirittura cinque. È la prima raccomandazione che mi sento di rivolgere a Pirlo: in futuro eviti i peccati verbali e veniali prima di passare a quelli tattici che hanno reso il ...

