Zayn furioso contro i Grammy li accusa di corruzione

Leggi su biccy

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Annata nera per i. Qualche mese fa The Weeknd (ingiustamente snobbato dagli awards) ha dichiarato che l’organizzazione dietro ai premi musicali più prestigiosi al mondo è corrotta. A fare eco al collega c’ha pensato Bebe Rexha, secondo la quale le statuette dorate si pagano. Ieri è stato il turno diMalik, che ha spiegato come mai – secondo lui – non ha ricevuto mezza nomination. “Vaff****ulo ie tutti i loro associati“, ha scritto l’ex membro degli One DirectionMalik sul suo profilo Twitter “A meno che tu non stia lì a stringere mani e mandare regali, non prendono neanche in considerazione di darti una nomination. Il prossimo anno vi manderò una scatola di confetti”. E dopo questo tweet ho seri dubbi chericeverà qualche nomination in futuro. Ma se un ex One Direction ...