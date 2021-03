Zack Snyder's Justice League: il teaser dedicato a Cyborg, interpretato da Ray Fisher (Di mercoledì 10 marzo 2021) Zack Snyder's Justice League arriverà il 18 marzo e online è stato condiviso il teaser dedicato a Cyborg, interpretato da Ray Fisher. Zack Snyder's Justice League arriverà tra soli nove giorni e il nuovo teaser diffuso online è dedicato a Cyborg. Il video con al centro il personaggio affidato a Ray Fisher mostra il giovane, facendo apparire nella sequenza anche la sua famiglia, mentre entra in azione e dichiara "Non sono a pezzi e non sono solo". Il film Zack Snyder's Justice League, secondo quanto dichiarato più volte dal regista, darà ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 10 marzo 2021)'sarriverà il 18 marzo e online è stato condiviso ilda Ray'sarriverà tra soli nove giorni e il nuovodiffuso online è. Il video con al centro il personaggio affidato a Raymostra il giovane, facendo apparire nella sequenza anche la sua famiglia, mentre entra in azione e dichiara "Non sono a pezzi e non sono solo". Il film's, secondo quanto dichiarato più volte dal regista, darà ...

Advertising

cinespression : Zack Snyder’s Justice League: Jared Leto elogia il regista e parla del ritorno nei panni del Joker - lucalky : @SkyItalia darete in programmazione su Sky primafila il 18 Marzo Zack Snyder’s Justice League? - AmazonHelp : @loganpg Ciao! Ancora non abbiamo aggiornamenti sulla disponibilità nel nostro catalogo di Zack Snyder's Justice Le… - cinemaniaco_fb : ?????????????? ZACK SNYDER'S JUSTICE LEAGUE (2021) Nuovo Trailer con Wonder Woman e Flash Scopri il nostro nuovo canale TR… - FilmNewsItaly : RT @FilmNewsItaly: 'Justice League', la versione di Zack Snyder debutta accidentalmente su HBO Max -