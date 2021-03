Yolanthe Cabau protagonista di “Just Say Yes”: l’ex moglie di Sneijder nel film Netflix (Di mercoledì 10 marzo 2021) L’epidemia da Coronavirus ha stravolto anche il mondo del cinema, con tante pellicole che non sono uscite al cinema per via della chiusura delle strutture. Molti film sono dunque usciti solo sulle piattaforme digitali, esattamente come successo per “Just Say Yes”. Si tratta di una commedia romantica inizialmente destinata al grande schermo e poi destinata a Netflix, dove sarà visibile a partire dal prossimo 2 aprile, mentre il trailer è disponibile da martedì. La protagonista è una vecchia conoscenza del mondo del calcio: la bellissima Yolanthe Cabau, ex moglie di Wesley Snejder, ex calciatore di Real Madrid e Inter. Interpreterà Lotte, una donna che aveva preparato tutto per il giorno del suo matrimonio che verrà però annullato all’ultimo dal futuro sposo. I due ... Leggi su sportface (Di mercoledì 10 marzo 2021) L’epidemia da Coronavirus ha stravolto anche il mondo del cinema, con tante pellicole che non sono uscite al cinema per via della chiusura delle strutture. Moltisono dunque usciti solo sulle piattaforme digitali, esattamente come successo per “Say Yes”. Si tratta di una commedia romantica inizialmente destinata al grande schermo e poi destinata a, dove sarà visibile a partire dal prossimo 2 aprile, mentre il trailer è disponibile da martedì. Laè una vecchia conoscenza del mondo del calcio: la bellissima, exdi Wesley Snejder, ex calciatore di Real Madrid e Inter. Interpreterà Lotte, una donna che aveva preparato tutto per il giorno del suo matrimonio che verrà però annullato all’ultimo dal futuro sposo. I due ...

Advertising

zazoomblog : Yolanthe Cabau protagonista di una commedia romantica che andrà in onda su Netflix - #Yolanthe #Cabau… - fcin1908it : Yolanthe Cabau: “Sneijder? In Italia le cose nel privato non andavano bene. Non mi piace…” -