Wu Lien-teh | il Doodle di Google | chi è | moglie | figli e cosa ha inventato

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Wu-teh è il dottore che oggi, 10 Marzo 2021,ricorda attraverso il proprio. Ogni giorno infatti viene modificato il logo del noto motore di ricerca che omaggia quotidianamente personaggi ed eventi famosi. Wu-teh è noto anche come Goh Lean Tuck ed era un medico malese che è stato molto famoso per il suo lavoro all’interno della sanità pubblica. In primo piano le sue importanti opere per sconfiggere la peste della Manciuria che colpì il paese tra il 1910 ed il 1911. Wu-teh è nato il 10 Marzo del 1879 in Malesia, precisamente a Penang ed è morto il 21 Gennaio del 1960. Ha studiato presso l’Università di Cambridge. Giornal.it.