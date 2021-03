Worship è una versione 'horror' di Pikmin con stile da vendere e un pizzico di Lovecraft (Di mercoledì 10 marzo 2021) Chasing Rats Games si appresta a lanciare un titolo horror, vagamente ispirato a Pikmin, molto originale: Worship. "Mi sono innamorato del franchise dei Pikmin quindici anni fa. Ora sono l'ispirazione principale per il gioco a cui sto lavorando!" ha affermato su Reddit l'autore, Tadja. Il gioco, irriverente, dissacrante e pieno di humour nero, vi cala nei panni di un cultista che aspira a divenire il sacerdote supremo della propria divinità arcaica. Sulla strada del caos bisognerà fare proseliti, essere pronti a sacrifici e rituali e a eliminare ogni minaccia di purificazione, da soli o in compagnia di altri giocatori, fino a un totale di ulteriori tre, sia in co-op locale che in multiplayer online. Il teaser trailer mostra chiaramente lo stile del progetto, caratterizzato in stile ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 10 marzo 2021) Chasing Rats Games si appresta a lanciare un titolo, vagamente ispirato a, molto originale:. "Mi sono innamorato del franchise deiquindici anni fa. Ora sono l'ispirazione principale per il gioco a cui sto lavorando!" ha affermato su Reddit l'autore, Tadja. Il gioco, irriverente, dissacrante e pieno di humour nero, vi cala nei panni di un cultista che aspira a divenire il sacerdote supremo della propria divinità arcaica. Sulla strada del caos bisognerà fare proseliti, essere pronti a sacrifici e rituali e a eliminare ogni minaccia di purificazione, da soli o in compagnia di altri giocatori, fino a un totale di ulteriori tre, sia in co-op locale che in multiplayer online. Il teaser trailer mostra chiaramente lodel progetto, caratterizzato in...

