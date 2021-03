Wfp, allarme fame in America Centrale e Caraibi a causa del clima (Di mercoledì 10 marzo 2021) La fame nel mondo aumenta, e i fattori che causano questo peggioramento sono oggi molteplici. Negli ultimi anni, a incidere particolarmente sulla difficoltà per alcune popolazioni di accedere al cibo sono stati i cambiamenti climatici, e da un anno a questa parte anche la pandemia da Covid-19 ha contribuito non poco ad aggravare una situazione, già allarmante. In particolare, stando agli ultimi dati del World Food Programme (WFP) – il Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite, la cui sede Centrale è proprio in Italia – in alcuni paesi del Centro America la fame è quasi quadruplicata. Nel dettaglio in Guatemala, El Salvador, Honduras e Nicaragua la popolazione con problemi di alimentazione è salita a otto milioni di persone, solo in questi primi mesi del 2021, dai poco più di ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 10 marzo 2021) Lanel mondo aumenta, e i fattori cheno questo peggioramento sono oggi molteplici. Negli ultimi anni, a incidere particolarmente sulla difficoltà per alcune popolazioni di accedere al cibo sono stati i cambiamentitici, e da un anno a questa parte anche la pandemia da Covid-19 ha contribuito non poco ad aggravare una situazione, già allarmante. In particolare, stando agli ultimi dati del World Food Programme (WFP) – il Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite, la cui sedeè proprio in Italia – in alcuni paesi del Centrolaè quasi quadruplicata. Nel dettaglio in Guatemala, El Salvador, Honduras e Nicaragua la popolazione con problemi di alimentazione è salita a otto milioni di persone, solo in questi primi mesi del 2021, dai poco più di ...

