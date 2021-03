(Di mercoledì 10 marzo 2021) Per l’estate c’è ancora tempo, ma meglio farsi trovare pronte. Questa è la filosofia di, che si dedicaremise en forme perrsi per tempocostume. Nel centro estetico parigino si fa rimettere a nuovo con i trattamenti e ne approfitta per un momento di seduzione social. Seduta sul lettino si riprende allo specchio conunda capogiro…sa bene che è importante non lasciare nulla al caso, e anche l’avvicinarsi della bella stagione lo prende sul serio. Relax e cura del corpo sono cose a cui non rinuncia e, nonostante gli impegni di lavoro e con i cinque figli, riesce sempre a dedicarsi un po’ di tempoper sé. Prima di sfoggiare i bikini ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Wanda Nara si prepara alla prova costume… Addosso solo il perizoma #WandaNara - Andrea39526816 : RT @MediasetTgcom24: Wanda Nara si prepara alla prova costume… Addosso solo il perizoma #WandaNara - willycuba65 : RT @MediasetTgcom24: Wanda Nara si prepara alla prova costume… Addosso solo il perizoma #WandaNara - paolorm2012 : RT @MediasetTgcom24: Wanda Nara si prepara alla prova costume… Addosso solo il perizoma #WandaNara - asti_gioachino : RT @MediasetTgcom24: Wanda Nara si prepara alla prova costume… Addosso solo il perizoma #WandaNara -

Ultime Notizie dalla rete : Wanda Nara

Corriere dell'Umbria

Per l'estate c'è ancora tempo, ma meglio farsi trovare pronte. Questa è la filosofia di, che si dedica alla remise en forme per prepararsi per tempo alla prova costume. Nel centro estetico parigino si fa rimettere a nuovo con i trattamenti e ne approfitta per un momento di ...ha pubblicato una sua nuova foto tramite il proprio profilo Instagram: il selfie della showgirl con addosso un look sportivonon smette mai di sorprendere i suoi numerosissimi ...Wanda Nara pronta per affrontare la giornata. Prima di uscire, fa una foto allo specchio e dà il buongiorno a Parigi. Splendida.Giulia per il trattamento ha scelto la stessa beauty-therapist che frequentano Georgina Rodriguez, Wanda Nara, le sorelle Rodriguez e tante altre star. Giulia De Lellis, altro successo per lei: ...