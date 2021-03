Wall Street tonica. L'inflazione non si scalda

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 10 marzo 2021) (Teleborsa) – Partenza al rialzo per la borsa digrazie al dato sulUSA di febbraio che non ha mostrato segnali di surrimento. Dunque nessuna sorpresa dai prezzi che rispettano le aspettative del mercato smorzando di fatto i timori di una possibile accelerazione a seguito della ripresa economica. Gli investitori restano così positivi sulle prospettive di crescita e i progressi delle campagne vaccinali. Nella giornata odierna la Camera dei rappresentanti dovrebbe dare il definitivo via libera al pacchetto di rilancio da 1.900 miliardi di dollari, dopo via libera (arrivato sabato) del Senato. Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones mostra un guadagno dello 0,80%; sulla stessa linea, l’S&P-500 fa un piccolo salto in avanti dello 0,65%, portandosi a 3.901 punti. In rialzo il Nasdaq 100 ...