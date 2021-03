Volley, parla il nuovo Presidente Federale Giuseppe Manfredi: “niente doppio incarico per i ct azzurri, investiremo su impianti ed eventi” (Di mercoledì 10 marzo 2021) Un’ora e mezzo di conferenza stampa nel segno della continuità ma anche della risolutezza e dell’attenzione per alcuni problemi che caratterizzano il mondo del Volley in tempo di pandemia. Il nuovo Presidente della FederVolley Giuseppe Manfredi tiene a battesimo il suo mandato (conquistato da unico candidato) con una conferenza online e lancia alcuni dei suoi punti programmatici per il quadriennio (ma sarebbe meglio dire triennio) che lo attende alla guida di una delle Federazioni più importanti e titolate del panorama azzurro. Rapporti internazionali. I rapporti con la CEV sono ottimi. Settimana prossima il Presidente della CEV Boricic sarà presente al Consiglio Federale. Della FIVB al momento non ho parlato con nessuno. L’Italia è ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 marzo 2021) Un’ora e mezzo di conferenza stampa nel segno della continuità ma anche della risolutezza e dell’attenzione per alcuni problemi che caratterizzano il mondo delin tempo di pandemia. Ildella Federtiene a battesimo il suo mandato (conquistato da unico candidato) con una conferenza online e lancia alcuni dei suoi punti programmatici per il quadriennio (ma sarebbe meglio dire triennio) che lo attende alla guida di una delle Federazioni più importanti e titolate del panorama azzurro. Rapporti internazionali. I rapporti con la CEV sono ottimi. Settimana prossima ildella CEV Boricic sarà presente al Consiglio. Della FIVB al momento non hoto con nessuno. L’Italia è ...

