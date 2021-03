Volley | Giuseppe Manfredi nuovo presidente Fipav

(Di mercoledì 10 marzo 2021)è stato elettodella Federazione Italiana Pallavolo per il quadriennio 2021-2024. Il dirigente pugliese ha ottenuto la preferenza del 91,74% dei votanti alla 45esima Assemblea Nazionale Elettiva, per un totale di 12.386 voti.aveva già ricoperto il ruolo di vicenei due quadrienni 2013-2016 e 2017-2020, e succede a Pietro Bruno Cattaneo. Le sue prime parole dopo la nomina: “Voglio ringraziare tutti i delegati che hanno rappresentato a queste votazioni il 75% della Federazione Italiana Pallavolo, in una domenica molto difficile a causa della pandemia che stiamo vivendo. Questo fa capire bene quello che è la. Nel prossimo quadriennio ci aspettano sfide molto importanti e insieme al Consiglio Federale ce la ...

Giuseppe Manfredi è il nuovo presidente della Federazione Italiana Pallavolo per il quadriennio olimpico 2021-2024.