Volley, Giuseppe Manfredi eletto Presidente della Federazione Italiana: “Ci riprenderrmo ciò che la pandemia c’ha tolto” (Di mercoledì 10 marzo 2021) Giuseppe Manfredi è stato eletto Presidente della Federazione Italiana Pallavolo. Il pugliese ha ottenuto il 95% dei consensi (12.822 voti) e succede così a Pietro Bruno Cattaneo, non candidatosi per un secondo mandato. Il 67enne resterà in carica per il quadriennio che condurrà fino alle Olimpiadi di Parigi 2024 e che prevede anche i Giochi di Tokyo 2021. Manfredi è stato vicePresidente negli ultimi due quadrienni e oggi, presso la Sala delle Armi del Foro Italico, è diventato il decimo Presidente della FIPAV. Il primo commento del dirigente: “Voglio ringraziare tutti i delegati che hanno rappresentato a queste votazioni il 75% della Federazione ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 marzo 2021)è statoPallavolo. Il pugliese ha ottenuto il 95% dei consensi (12.822 voti) e succede così a Pietro Bruno Cattaneo, non candidatosi per un secondo mandato. Il 67enne resterà in carica per il quadriennio che condurrà fino alle Olimpiadi di Parigi 2024 e che prevede anche i Giochi di Tokyo 2021.è stato vicenegli ultimi due quadrienni e oggi, presso la Sala delle Armi del Foro Italico, è diventato il decimoFIPAV. Il primo commento del dirigente: “Voglio ringraziare tutti i delegati che hanno rappresentato a queste votazioni il 75%...

