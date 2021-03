Volley femminile | Coppa Italia 2020 2021 | Chieri travolge Trento | Novara stende Firenze

(Di mercoledì 10 marzo 2021) La Reala Mutua Feneraspazza via 3-0 (25-17; 25-18; 25-23) la Delta Despar Trentino nel match valevole per i quarti di finale di. Accede alla semifinale anche la Igor Gorgonzolache3-0 (31-29, 25-16, 25-21) il Bisonte. IL PROGRAMMA DEI QUARTI DI FINALE: DATE, ORARI E TV IL PROGRAMMA COMPLETO DELLAIL TABELLONE DEI QUARTI DI FINALERIVIVI IL LIVE DEL MATCH I padroni di casa, dopo un avvio di gara molto equilibrato fino al 9 pari, provano a prendere il largo incamerando un buon margine di vantaggio grazie alle giocate di Kaja Grobelna, Alessia Mazzaro e Francesca Bosio. La formazione ...

RISCATTO TOSCANO Siamo nel vivo della diretta tra Monza e Scandicci, atteso quarto di finale della Coppa Italia di volley femminile e dopo meno di un'oretta di gran gioco in terra brianzola, ecco ... il Bergamo è in vendita. Un comunicato nel cuore del pomeriggio sancisce il calare del sipario sulla storia probabilmente più bella della pallavolo femminile, dal 1991. Trenta trofei in trent'anni... La Coppa Italia di volley femminile è finalmente iniziata: ecco i risultati di tutti i quarti di finale della Coppa Italia femminile. Volley, Coppa Italia A1 Femminile 2021: i risultati e le cronache dei quarti di finale Monza-Scandicci e Conegliano-Busto Arsizio.