Volley | Coppa Italia femminile quarti Monza batte Scandicci! Conegliano fatica contro Busto | ma c’è Egonu da 42 punti!

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Alla fine si ritrovano in semifinale le tre squadre più attese, oltre a Chieri che vivrà fino in fondo il sogno di una stagione da super protagonista. Saugella, Imocoe Igor Gorgonzola Novara rispettano i pronostici della vigilia neiche si sono disputati questa sera e, non senza qualche sussulto (soprattutto le prime due), volano in semifinale di. La sfida più equilibrata sulla carta era quella dicon la ripetizione della sfida di campionato di sabato scorso che aveva impedito alle toscane di conquistare il quarto posto nella regular season con il successo diper 3-1. La storia si è ripetuta e la Saugella ha vinto di nuovo 3-1Scandicci conquistandosi la semifinale. Partita tiratissima iniziata ...

Arbitri: Cerra - Puecher
COPPA Italia A1 RISULTATI 
Imoco Conegliano - Unet E-Work Busto Arsizio 3-1 (22-25, 25-18, 25-19, 25-20) 
Saugella Monza - Savino Del Bene Scandicci 3-1

QUARTI COPPA ITALIA A1 
IMOCO VOLLEY CONEGLIANO - UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO 3-1 (22-25 25-18 25-19 25-20)

Le Pumine di Delmati superano l'Eurospin Pinerolo per 3-1 e volano verso la finalissima di Rimini. Per la Lpm è la terza finale in quattro anni.