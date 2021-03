Volley, Coppa Italia femminile quarti. E’ ancora sfida tra Monza e Scandicci. Conegliano-Busto profuma di Champions (Di mercoledì 10 marzo 2021) Inizia oggi con le sfide secche dei quarti di finale la settimana dedicata alla Coppa Italia di serie A1 femminile di Volley. Quattro incontri, tutti molto interessanti, dai quali scaturiranno le semifinaliste del secondo trofeo Italiano in ordine di importanza che si giocheranno la final four nel week end al Palasport di Rimini. Alle 17.30 va in scena quella che sta diventando un classico di questa ultima parte di stagione. Saugella Monza e Savino del Bene Scandicci erano in campo una contro l’altra, domenica nell’ultimo recupero della regular season e si ritrovano di fronte oggi in una sfida che, a differenza di quella di domenica scorsa, conta per entrambe le squadre. La partita di domenica, che sarebbe servita a ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 marzo 2021) Inizia oggi con le sfide secche deidi finale la settimana dedicata alladi serie A1di. Quattro incontri, tutti molto interessanti, dai quali scaturiranno le semifinaliste del secondo trofeono in ordine di importanza che si giocheranno la final four nel week end al Palasport di Rimini. Alle 17.30 va in scena quella che sta diventando un classico di questa ultima parte di stagione. Saugellae Savino del Beneerano in campo una contro l’altra, domenica nell’ultimo recupero della regular season e si ritrovano di fronte oggi in unache, a differenza di quella di domenica scorsa, conta per entrambe le squadre. La partita di domenica, che sarebbe servita a ...

Advertising

volley_stt : Tocca alla Coppa Italia: stasera la Delta gioca a Chieri - sportrentino_it : Tocca alla Coppa Italia: stasera la Delta gioca a Chieri - finallyaxxx : RT @ale_garotta: Anche la finale di Coppa di Turchia femminile è a senso unico, come le due semifinali: il @VakifBankSK aggiunge il 30esimo… - ale_garotta : Anche la finale di Coppa di Turchia femminile è a senso unico, come le due semifinali: il @VakifBankSK aggiunge il… - sportface2016 : #volley #Chieri-#Trento in tv: ecco data, orario e come vedere la gara dei quarti di #CoppaItalia femminile -