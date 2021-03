Volley, Coppa Italia femminile: i risultati dei quarti (Di mercoledì 10 marzo 2021) La Serie A1 femminile è scesa finalmente in campo per disputare i quarti di finale di Coppa Italia, previsti inizialmente ad inizio 2021. A trionfare in questo weekend sono Conegliano, Cuneo, Monza, Firenze e Scandicci. Scopriamo insieme i risultati delle partite dei quarti di finale di Coppa Italia di Volley femminile. Le partite dei quarti di Coppa Italia Quasi nessun problema per l’Imoco Conegliano che vince in quattro set contro una Busto Arsizio che comunque esce a testa alta; le farfalle infatti vincono il primo set, mettendo spesso in difficoltà le avversarie nonostante la forte reazione delle ragazze di coach Santarelli che alla fine portano a casa il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 10 marzo 2021) La Serie A1è scesa finalmente in campo per disputare idi finale di, previsti inizialmente ad inizio 2021. A trionfare in questo weekend sono Conegliano, Cuneo, Monza, Firenze e Scandicci. Scopriamo insieme idelle partite deidi finale didi. Le partite deidiQuasi nessun problema per l’Imoco Conegliano che vince in quattro set contro una Busto Arsizio che comunque esce a testa alta; le farfalle infatti vincono il primo set, mettendo spesso in difficoltà le avversarie nonostante la forte reazione delle ragazze di coach Santarelli che alla fine portano a casa il ...

Advertising

Gazzetta_it : .@LegaVolleyFem: in finale @ImocoVolley, @VeroVolleyMonza, #Chieri e @IGOR_Volley - vitasportivait : ?? #volley | #CoppaItaliaF La Saugella Monza si qualifica alle final four di Coppa Italia battendo Scandicci. Mo… - sportface2016 : #volley #CoppaItalia A1 Femminile 2021, #Conegliano e #Monza sono le prime due semifinaliste: le cronache dei ris… - zazoomblog : LIVE Conegliano-Busto Arsizio 2-1 (22-25 25-18 25-19 2-2) quarti Coppa Italia femminile 2021 volley: PUNTEGGIO in D… - IdeawebTV : Volley Coppa Italia A2/F LIVE: LPM Bam Mondovì-Pinerolo 2-0, si gioca il 3° set. SEGUI LA DIRETTA… -