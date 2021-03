Volley | addio alla storica Foppa | lo sponsor Foppapedretti lascia Bergamo

(Di mercoledì 10 marzo 2021)Una svolta epocale . Lanon è più la. Dopo trent'anni e trenta trofei vinti in Italia e in Europa le strade dele dellapedretti si separano . Uno shock, se si ...

Nel caso di Villa Cortese fu Carnaghi, che insieme ad Mc aveva compiuto un autentico miracolo nelfemminile italiano portando un paese di seimila abitanti a festeggiare ben due vittorie della ...Con un comunicato stampa appassionato il presidente Luciano Bonetti e la famiglia Foppapedretti, dannoalBergamo , dopo 30 anni, costellati anche da molti successi a livello nazionale e internazionale. Ecco il testo pubblicato da Bonetti sui profili social e sul sito ufficiale della ...Il club replica alle accuse della giocatrice: 'In risposta al decreto ingiuntivo ci tuteliamo nell'unico modo, con le clausole contrattuali' ...Bergamo Una svolta epocale. La Foppa non è più la Foppa. Dopo trent'anni e trenta trofei vinti in Italia e in Europa le strade del Volley Bergamo e della Foppapedretti si separano. Uno shock, se si ...