Vitello tonnato senza maionese | la ricetta antica di Fabrizio Rebollini

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 10 marzo 2021), lada non perdere di, laper E’ sempre mezzogiorno di oggi 10 marzo 2021. Antonella Clerici è molto attenta a questaperché ilè il suo cavallo di battaglia ma lei non lo fa come. Questa deldi E’ sempre mezzogiorno è una, unache non prevede laquindi è perfetta per togliere un po’ di calorie. Del tuto d’accordo ovviamente la dottoressa Evelina Flachi, meglio questaE’ sempre mezzogiorno diper il...