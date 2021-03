“Visto cosa ha fatto?”. Andrea Zenga, occhio alla foto col padre Walter: ora si capisce tutto (Di mercoledì 10 marzo 2021) Sembrava proprio che la famiglia Zenga fosse tornata nella pista del buonumore. Poi soprattutto dopo che Andrea è stato eliminato dal GF Vip, ed è avvenuto il tanto atteso incontro con il padre Walter, il famosissimo ex portiere dell’Inter, insieme al fratello Nicolò. Ricordiamo tutti quanto tra i due fratelli, Nicolò e Andrea Zenga padre, difatti, non ci fossero stati tanti punti di contatto prima che il bellissimo Andrea partecipasse al reality di Canale 5. Grazie alla spintarella del programma di Alfonso Signorini, l’impressione era quella che tra loro stesse filando tutto liscio. (Continua dopo le foto) Sembrava proprio che tra Andrea Zenga e suo ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 10 marzo 2021) Sembrava proprio che la famigliafosse tornata nella pista del buonumore. Poi sopratdopo cheè stato eliminato dal GF Vip, ed è avvenuto il tanto atteso incontro con il, il famosissimo ex portiere dell’Inter, insieme al fratello Nicolò. Ricordiamo tutti quanto tra i due fratelli, Nicolò e, difatti, non ci fossero stati tanti punti di contatto prima che il bellissimopartecipasse al reality di Canale 5. Graziespintarella del programma di Alfonso Signorini, l’impressione era quella che tra loro stesse filandoliscio. (Continua dopo le) Sembrava proprio che trae suo ...

Advertising

rtl1025 : ?? #Fiorello: 'Ho letto addirittura la parola 'flop'. 14 milioni di telespettatori e ho letto la parola 'flop'. Cosa… - andreapurgatori : ROMA CRIMINALE. Se non avete visto questa storia di segreti, da #AldoMoro a #EmanuelaOrlandi, non potete sapere cos… - NetflixIT : Scrivi qui la prima cosa in assoluto che hai visto su Netflix. - saintmari_ : RT @ehiaguilera: #HarryMeghantv8 Ed ecco perché in Italia parlare di malattie mentali viene ancora visto come un taboo, una persona raccont… - Mnesis4 : @MTR29971489 @chiiia__01 la cosa strana è che Pippo questa volta abbia escluso Giulia e menzionato solo MTR e Guend… -