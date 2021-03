Vince la causa il lavoratore licenziato perché voleva la mascherina (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il tribunale di Milano ha reintegrato Hamala Diop, l'operatore sanitario che aveva denunciato le condizioni di lavoro al don Gnocchi nelle prime fasi della pandemia. Per la prima volta la legge del 2017 sui segnalatori potrebbe fare giurisprudenza Leggi su espresso.repubblica (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il tribunale di Milano ha reintegrato Hamala Diop, l'operatore sanitario che aveva denunciato le condizioni di lavoro al don Gnocchi nelle prime fasi della pandemia. Per la prima volta la legge del 2017 sui segnalatori potrebbe fare giurisprudenza

