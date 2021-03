Videosorveglianza | secondo il Garante per la Privacy è necessario il documento sulla valutazione d’impatto

(Di mercoledì 10 marzo 2021) di Salvatore Pignataro* E’ necessaria ladi impattopreventiva quando vengono installati i sistemi di? La risposta delè assolutamente affermativa, viste le linee dettate in materia a livello europeo. L’articolo 35 del Regolamento Ue/2016/679, infatti, definisce la dichiarazione preventiva di impatto come una procedura che mira a descrivere un trattamento di dati al fine di valutarne la necessità e proporzionalità, e i relativi rischi, allo scopo di approntare misure idonee ad affrontarli. Il dottore Salvatore Pignataro, Presidente regionale dell’Associazione Italiana Criminologi per l’Investigazione e la sicurezza nonché specialista in sicurezza, intelligence e criminologia investigativa rimarca le linee guida indicate nel provvedimento delper ...

