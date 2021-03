VIDEO Peter Burling, faccia tristissima al traguardo: il timoniere di New Zealand è sconsolato. Luna Rossa fa paura (Di mercoledì 10 marzo 2021) Peter Burling era visibilmente sconsolato al termine della prima giornata della America’s Cup. Il timoniere di Team New Zealand sperava di vincere comodamente le prime due regate contro Luna Rossa e di palesare una superiorità schiacciante, invece i Kiwi non sono parsi imbattibili come avevano voluto fare credere alla vigilia e in gara-2 si sono dovuti inchinare al cospetto di Team Prada Pirelli. Il punteggio recita 1-1, per il momento regna l’equilibrio nella baia di Auckland e la serie conclusiva si preannuncia particolarmente intensa. Chi vince sette regate conquista la Vecchia Brocca, la strada è ancora lunga ma è sicuro che non sarà una passeggiata per i padroni di casa. Il Defender ha capito di avere a che fare con un avversario estremamente ostico e competitivo, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 marzo 2021)era visibilmenteal termine della prima giornata della America’s Cup. Ildi Team Newsperava di vincere comodamente le prime due regate controe di palesare una superiorità schiacciante, invece i Kiwi non sono parsi imbattibili come avevano voluto fare credere alla vigilia e in gara-2 si sono dovuti inchinare al cospetto di Team Prada Pirelli. Il punteggio recita 1-1, per il momento regna l’equilibrio nella baia di Auckland e la serie conclusiva si preannuncia particolarmente intensa. Chi vince sette regate conquista la Vecchia Brocca, la strada è ancora lunga ma è sicuro che non sarà una passeggiata per i padroni di casa. Il Defender ha capito di avere a che fare con un avversario estremamente ostico e competitivo, ...

Il volto del Campione Olimpico di Rio 2016 e sei volte Campione del Mondo tra i 49er parlava da solo, la sua tristezza trasudava da ogni poro e l’amarezza era palpabile. Di seguito il VIDEO con le ...Luna Rossa e Team New Zealand si trovano in perfetta parità dopo la prima giornata di regate nella baia di Auckland. Il match race che mette in palio la America's Cup è fisso sul punteggio di 1-1: i K ...