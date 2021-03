VIDEO MotoGP, Valentino Rossi: “Il nuovo telaio della Yamaha mi piace, siamo migliorati” (Di mercoledì 10 marzo 2021) Valentino Rossi ha terminato in 13ma posizione il terzo giorno di test pre-stagionali sul circuito di Losail (Qatar) dedicati alla classe MotoGP. Sulla pista qatariana, il “Dottore” ha mostrato dei piccoli segnali di ripresa, ma la concorrenza è decisamente agguerrita. Tuttavia dalle sue parole nell’intervista a Sky Sport traspare un cauto ottimismo. In particolare Valentino è particolarmente contento dello sviluppo portanto avanti dalla Yamaha in fatto di telaio. Di seguito il VIDEO dell’intervista: VIDEO Valentino Rossi: “IL nuovo telaio MI piace” Credit: MotoGP.com Press Leggi su oasport (Di mercoledì 10 marzo 2021)ha terminato in 13ma posizione il terzo giorno di test pre-stagionali sul circuito di Losail (Qatar) dedicati alla classe. Sulla pista qatariana, il “Dottore” ha mostrato dei piccoli segnali di ripresa, ma la concorrenza è decisamente agguerrita. Tuttavia dalle sue parole nell’intervista a Sky Sport traspare un cauto ottimismo. In particolareè particolarmente contento dello sviluppo portanto avanti dallain fatto di. Di seguito ildell’intervista:: “ILMI” Credit:.com Press

