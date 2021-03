VIDEO MotoGP | Test Losail 2021 | tante novità in pista Ducati con nuova carena | novità di telaio per Yamaha

(Di mercoledì 10 marzo 2021) La terza giornata diè andata in archivio sul tracciato di Losal (Qatar), sede delle prove pre-stagionali riservate alla classe. Scuderie e piloti hannoato tantissimo materiale e lenon sono mancate. Lahaato unacon convogliatore flusso posizionato nella parte bassa, di fronte alla gomma anteriore. In pratica è un terzo profilo aerodinamico, dopo le ali sul cupolino e quelle sulle fiancate; un nuovo codone con smorzatore inerziale, le linee sono più affusolate e le dimensioni più compatte per la terza generazione della cosiddetta “salad box”. Oltre a ciò la Rossa, come Honda, sta sviluppando anche il blocco della forcella stile motocross già presente su Aprilia e Suzuki. L’obiettivo è ...

La terza giornata di test è andata in archivio sul tracciato di Losal (Qatar), sede delle prove pre-stagionali riservate alla classe MotoGP. Scuderie e piloti ... Di seguito il video: OA Sport nacque ...Lavoro extra per i meccanici di casa Honda nella terza giornata dei test ufficiali che precedono di due settimane il via della MotoGP, impegnata il 28 marzo a Losail (Qatar) con il primo atto del 2021 ...