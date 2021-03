VIDEO MotoGP | Francesco Bagnaia | “Siamo competitivi con entrambi i setting”

Advertising

SkySportMotoGP : ?? Ecco il momento dell'ingresso in pista di @ValeYellow46 ?? @antonioboselli ???? Tutti gli aggiornamenti dai… - SkySportMotoGP : ?? Il punto di @antonioboselli sullo stato dei lavori che i team e le Case stanno portando avanti a Losail nel primo… - SkySportMotoGP : ?? 4^ giornata di test a Losail a tinte rosso DUCATI ?? ? @jackmilleraus è un fulmine: con il tempo di 1:53.183 batte… - AlbaEmilian : RT @SkySportMotoGP: ?? Ecco il momento dell'ingresso in pista di @ValeYellow46 ?? @antonioboselli ???? Tutti gli aggiornamenti dai #QatarTest… - Fprime86 : RT @SkySportMotoGP: ?? #Yamaha, @FabioQ20: 'Più veloce del previsto'. @mvkoficial12: 'Bene da subito'. VIDEO #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO MotoGP

Test Qatar 2 Ducati Pramac - Soddisfazione per Johann Zarco al termine della terza giornata di testsul tracciato di Losail. Dopo gli ottimi riscontri del week - end scorso, il francese del team Ducati Pramac è riuscito a migliorare il proprio feeling con la Desmosedici 2021, raccogliendo ...Purtroppo non ci sarà nemmeno una diretta streamingper i testdi Losail, ma gli appassionati potranno comunque essere collegati con gli aggiornamenti e i tempi visitando il sito www.MotoGP Test Qatar 2 Ducati Pramac - Soddisfazione per Johann Zarco al termine della terza giornata di test MotoGP sul tracciato di Losail. Dopo gli ottimi riscontri del week-end scorso, il francese de ...Valentino Rossi ha terminato in 13ma posizione il terzo giorno di test pre-stagionali sul circuito di Losail (Qatar) dedicati alla classe MotoGP. Sulla pista qatariana, il "Dottore" ha mostrato dei pi ...