VIDEO Luna Rossa-New Zealand, partenza gara-1: perché i Kiwi non sono stati penalizzati? La moviola (Di mercoledì 10 marzo 2021) La America’s Cup si è aperta con una vittoria a testa per Luna Rossa e Team New Zealand. I Kiwi si sono imposti nella gara-1 di questa intensa giornata nella baia di Auckland, salvo poi essere sconfitti dallo strepitoso equipaggio italiano nella seconda regata. La prova che ha aperto il match race è stata decisa in partenza: Team Prada Pirelli ha voluto prendere la sinistra del campo di regata, i padroni di casa hanno marcato a vista gli avversari e poi sono riusciti ad allungare. In quel frangente è risultata determinante un’orzata di Luna Rossa. James Spithill, Francesco Bruni e compagni hanno cercato quella manovra per indurre in penalità la flotta di Peter Burling, ma è stata effettuata forse con un leggero ritardo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 marzo 2021) La America’s Cup si è aperta con una vittoria a testa pere Team New. Isiimposti nella-1 di questa intensa giornata nella baia di Auckland, salvo poi essere sconfitti dallo strepitoso equipaggio italiano nella seconda regata. La prova che ha aperto il match race è stata decisa in: Team Prada Pirelli ha voluto prendere la sinistra del campo di regata, i padroni di casa hanno marcato a vista gli avversari e poiriusciti ad allungare. In quel frangente è risultata determinante un’orzata di. James Spithill, Francesco Bruni e compagni hanno cercato quella manovra per indurre in penalità la flotta di Peter Burling, ma è stata effettuata forse con un leggero ritardo ...

