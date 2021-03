VIDEO Luna Rossa-New Zealand 1-1 | rivivi le prime due regate dell’America’s Cup Gara-2 decisa per 7 secondi!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Bilancio in perfetta parità al termine della prima giornataCup 2021 traPrada Pirelli ed Emirates Team New, che si sono aggiudicati una regata a testa impattando sull’1-1 in questo day-1 nella baia di Auckland. Il Defender si è imposto abbastanza nettamente nel primo atto della serie, tagliando il traguardo con 31? di vantaggio, mentre il Challenger si è riscattato prontamente in-2 vincendo la partenza e resistendo strenuamente agli attacchi dei Kiwi fino alla linea di arrivo.ha portato quindi a casa un punto fondamentale, soprattutto per il morale, dimostrando di potersi giocare le proprie carte anche contro una corazzata come New. Te Rehutai ha messo in evidenza forse un potenziale maggiore ...