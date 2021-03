VIDEO Luna Rossa-New Zealand 1-1 | highlights e sintesi America’s Cup Le partenze decidono la prima giornata

(Di mercoledì 10 marzo 2021)e Team Newsono in totale parità al termine delladellaCup. I Kiwi si sono imposti in gara-1, l’equipaggio italiano ha risposto nella seconda regata e così il tabellone recita 1-1. Servono sette vittorie per conquistare il trofeo sportivo più antico al mondo e la situazione è di grandissimo equilibrio. La partenza è risultata determinante in entrambe le prove: chi è riuscito a partire davanti ha poi trionfato, anche se Team Prada Pirelli rischiava di compromettere tutto con un errore tattico nell’ultima bolina. Di seguito ilcon glie ladelladellaCup....

Advertising

RaiSport : ? L'arrivo di Luna Rossa nella seconda regata Splendida prova del team italiano che nella prima giornata pareggia… - SanremoRai : Cosa diventa importante in una società dove il consumismo impera? Un luna park fittizio per nascondere problemi sot… - SkySport : America's Cup, Luna Rossa-New Zealand Gli HIGHLIGHTS di gara 1 e gara 2 ? - Laura_in_cucina : Cronaca Diretta VIDEO: #AmericasCup2021'S CUP, LUNA ROSSA Rischia di Ribaltarsi. Le IMMAGINI riprese da VICINO… - mantegazziani : RT @RaiSport: ? L'arrivo di Luna Rossa nella seconda regata Splendida prova del team italiano che nella prima giornata pareggia subito i c… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Luna

AMERICA'S CUP 2021:ROSSA VS NEW ZEALAND (1 - 1) La prima giornata di America's Cup 2021 termina in parità:Rossa Team New Zealand è 1 - 1 , come vediamo daldella America's Cup ...C'è molto scuro in queste sfilate parigine, un vero e proprio tour de force di cinema,e passerelle resuscitate streaming. E la notte, il bosco, la favola è il racconto magico di ...dalla. I ...La mantovana è ad Auckland con la famiglia per le regate: «Paura quando lo scafo si è ribaltato. Bello vedere tanta Italia in finale» ...1-1 tra Luna Rossa e Team New Zealand dopo Race-1 e Race-2. Vittoria per i neozelandesi nella prima gara, imponendo un distacco di 31?. Successo italiano nella seconda conquistato con 7? di anticipo s ...