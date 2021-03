VIDEO Luna Rossa-New Zealand 1-1: gli highlights della seconda regata (Di mercoledì 10 marzo 2021) È cominciata finalmente ad Auckland la sfida tra Luna Rossa Prada Pirelli ed Emirates Team New Zealand, valevole per l’America’s Cup 2021. Italiani e neozelandesi si sono confrontati oggi nei primi due atti della serie finale, al meglio delle 13 regate, che assegnerà la 36ma edizione della Coppa America di vela. Dopo il netto successo in gara-1 dei Kiwi, Luna Rossa si è prontamente riscattata aggiudicandosi il punto dell’1-1 al termine di una gara-2 estremamente intensa ed appassionante fino all’ultimo lato di poppa. Fondamentale la fase di pre-start, in cui i timonieri James Spithill e Francesco Bruni hanno avuto la meglio su Peter Burling guadagnandosi la possibilità di disputare la regata in una posizione di vantaggio. Nonostante un errore di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 marzo 2021) È cominciata finalmente ad Auckland la sfida traPrada Pirelli ed Emirates Team New, valevole per l’America’s Cup 2021. Italiani e neozelandesi si sono confrontati oggi nei primi due attiserie finale, al meglio delle 13 regate, che assegnerà la 36ma edizioneCoppa America di vela. Dopo il netto successo in gara-1 dei Kiwi,si è prontamente riscattata aggiudicandosi il punto dell’1-1 al termine di una gara-2 estremamente intensa ed appassionante fino all’ultimo lato di poppa. Fondamentale la fase di pre-start, in cui i timonieri James Spithill e Francesco Bruni hanno avuto la meglio su Peter Burling guadagnandosi la possibilità di disputare lain una posizione di vantaggio. Nonostante un errore di ...

Advertising

SanremoRai : Cosa diventa importante in una società dove il consumismo impera? Un luna park fittizio per nascondere problemi sot… - Angeldelcielo28 : RT @Faraone2016: Mi piace passeggiare con i miei migliori amici (Tano & Luna) in sintonia, condividendo lo stesso stato d’animo!???????? #7Ma… - muttinis : RT @lunarossa: Dentro questa sfida si nasconde la passione, la determinazione, la forza del sogno di un intero Team. Luna Rossa —— Race 1… - paolodelbene01 : RT @lunarossa: Dentro questa sfida si nasconde la passione, la determinazione, la forza del sogno di un intero Team. Luna Rossa —— Race 1… - isidro711 : RT @Sergio08431070: Luna Bella de perrito ?????? -