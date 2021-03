VIDEO Luna Rossa-New Zealand 0-1: gli highlights della prima regata (Di mercoledì 10 marzo 2021) E’ iniziata in salita l’America’s Cup di Luna Rossa che è uscita sconfitta dalla prima regata contro Team New Zealand. I Kiwi, dopo una partenza pressoché alla pari, allungano immediatamente. L’inseguimento dell’imbarcazione italiana è praticamente vano. Il Defender scappa via in maniera inesorabile, palesando un’ottima attitudine con le condizioni meteo marine sul campo di regata E, dove soffia un vento attorno ai 12 nodi. Al primo gate l’equipaggio guidato da James Spithill e Francesco Bruni paga un ritardo di 12”. Il margine tra le due imbarcazioni purtroppo si dilata e alla seconda boa Luna Rossa deve recuperare 23”. Nonostante il divario il team azzurro non molla la presa riportandosi dopo la seconda bolina a 19” e al termine ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 marzo 2021) E’ iniziata in salita l’America’s Cup diche è uscita sconfitta dallacontro Team New. I Kiwi, dopo una partenza pressoché alla pari, allungano immediatamente. L’inseguimento dell’imbarcazione italiana è praticamente vano. Il Defender scappa via in maniera inesorabile, palesando un’ottima attitudine con le condizioni meteo marine sul campo diE, dove soffia un vento attorno ai 12 nodi. Al primo gate l’equipaggio guidato da James Spithill e Francesco Bruni paga un ritardo di 12”. Il margine tra le due imbarcazioni purtroppo si dilata e alla seconda boadeve recuperare 23”. Nonostante il divario il team azzurro non molla la presa riportandosi dopo la seconda bolina a 19” e al termine ...

Advertising

SanremoRai : Cosa diventa importante in una società dove il consumismo impera? Un luna park fittizio per nascondere problemi sot… - HuntONellow : RT @AnnaBella_91_: 'Vivi col sole Ama con la luna' ?? Buonanotte ? - Angeldelcielo28 : RT @Faraone2016: Mi piace passeggiare con i miei migliori amici (Tano & Luna) in sintonia, condividendo lo stesso stato d’animo!???????? #7Ma… - muttinis : RT @lunarossa: Dentro questa sfida si nasconde la passione, la determinazione, la forza del sogno di un intero Team. Luna Rossa —— Race 1… - paolodelbene01 : RT @lunarossa: Dentro questa sfida si nasconde la passione, la determinazione, la forza del sogno di un intero Team. Luna Rossa —— Race 1… -