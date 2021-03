VIDEO Luna Rossa e il clamoroso errore in gara-2: strategia cambiata, vittoria messa a rischio. Cos’è successo? (Di mercoledì 10 marzo 2021) Luna Rossa ha rischiato di compromettere la sua bellissima prestazione nella gara-2 della America’s Cup. L’equipaggio italiano, dopo aver perso la prima regata di giornata, aveva giganteggiato nella partenza della seconda prova e aveva prontamente allungato nei confronti di Team New Zealand. Un guizzo di James Spithill, Francesco Bruni e compagni ha messo in ginocchio i Kiwi, costretti a inseguire fin da subito e a tentare una durissima rimonta. Team Prada Pirelli si trovava in vantaggio di 24” dopo il gate-4, dunque al termine del secondo tratto di poppa. Il sodalizio tricolore era in totale amministrazione della contesa, ma a quel punto decide di cambiare strategia: abbandona il lato sinistro del campo di regata e si fionda su quello destro, pensando di trovare una pressione maggiore e dunque delle condizioni ideali ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 marzo 2021)ha rischiato di compromettere la sua bellissima prestazione nella-2 della America’s Cup. L’equipaggio italiano, dopo aver perso la prima regata di giornata, aveva giganteggiato nella partenza della seconda prova e aveva prontamente allungato nei confronti di Team New Zealand. Un guizzo di James Spithill, Francesco Bruni e compagni ha messo in ginocchio i Kiwi, costretti a inseguire fin da subito e a tentare una durissima rimonta. Team Prada Pirelli si trovava in vantaggio di 24” dopo il gate-4, dunque al termine del secondo tratto di poppa. Il sodalizio tricolore era in totale amministrazione della contesa, ma a quel punto decide di cambiare: abbandona il lato sinistro del campo di regata e si fionda su quello destro, pensando di trovare una pressione maggiore e dunque delle condizioni ideali ...

