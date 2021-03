“Vi piacciono le mie tett*?”, la nuova provocazione di Arisa è un messaggio di accettazione – FOTO (Di mercoledì 10 marzo 2021) Nei giorni scorsi, ospite di Domenica In nello speciale di Sanremo 2021, la cantante Arisa aveva fatto intendere di essere in crisi con il fidanzato Andrea Di Carlo. In queste ore, tuttavia, con un post provocatorio in cui torna a parlare di accettazione, la popolare artista ha smentito da sola il momento “no” in ambito... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 10 marzo 2021) Nei giorni scorsi, ospite di Domenica In nello speciale di Sanremo 2021, la cantanteaveva fatto intendere di essere in crisi con il fidanzato Andrea Di Carlo. In queste ore, tuttavia, con un post provocatorio in cui torna a parlare di, la popolare artista ha smentito da sola il momento “no” in ambito... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

