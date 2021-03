“Vestita male, rifatta, piccola trans”, insulti a Elodie per un video del 2008. La risposta della cantante è geniale (Di mercoledì 10 marzo 2021) Elodie e le critiche per il provino a X Factor del 2008: “Avevo 18 anni, ero senza una lira. Frustrati” Spunta sui social un video di Elodie risalente al 2008, che la ritrae quando 18enne stava sostenendo un provino per X-Factor. Partono gli attacchi di alcuni haters: “Vestita male, rifatta, piccola trans”. Ma la risposta della co-conduttrice di Sanremo 2021 non si è fatta attendere: “Buongiorno sono finita su un post del periodo di quando avevo diciotto anni e ho fatto il mio provino a X Factor. Ho letto un po’ di commenti, del tipo: ‘Una piccola trans’. Non lo sono, anche se non credo sia un’offesa. Oppure: ‘Si vede che si è rifatta ... Leggi su tpi (Di mercoledì 10 marzo 2021)e le critiche per il provino a X Factor del: “Avevo 18 anni, ero senza una lira. Frustrati” Spunta sui social undirisalente al, che la ritrae quando 18enne stava sostenendo un provino per X-Factor. Partono gli attacchi di alcuni haters: “”. Ma laco-conduttrice di Sanremo 2021 non si è fatta attendere: “Buongiorno sono finita su un post del periodo di quando avevo diciotto anni e ho fatto il mio provino a X Factor. Ho letto un po’ di commenti, del tipo: ‘Una’. Non lo sono, anche se non credo sia un’offesa. Oppure: ‘Si vede che si è...

