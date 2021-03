Verso Pasqua in lockdown | ma ministri divisi sulle misure Decisione rinviata a venerdì

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Si valuta una zona rossa nazionale nei weekend. Nella giornata di giovedì saranno esaminati nuovi dati sulla diffusione del contagio e sono in agenda approfondimenti con le Regioni e le Province autonome.il Consiglio deidovrebbe adottare le nuove

NUOVO CAMBIO DPCM Dopo tre giorni di attesa dovrebbe riunirsi oggi la cabina di regia anti - ...chiusura ulteriore che potrebbero entrare in vigore già questo weekend e fino almeno a dopo. ......di andaremisure simili a quelle che hanno caratterizzato le vacanze di Natale, soprattutto ora che la curva del contagio risale sempre più pericolosamente e si avvicina il periodo di. ...In Italia in arrivo una nuova stretta: la situazione peggiora e le misure adottare faticano a contenere la crescita dei contagi Covid.I ministri hanno concordato di attendere i nuovi dati settimanali. La decisione nel consiglio dei ministri di venerdì 12 ...