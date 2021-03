Verratti: «Al PSG mi sento importante. Dispiace per la Juventus» (Di giovedì 11 marzo 2021) Marco Verratti, centrocampista del PSG, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match di Champions League contro il Barcellona: le sue dichiarazioni Marco Verratti, centrocampista del PSG, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match di Champions League contro il Barcellona. FIDUCIA – «Mi sento importante, ho la fiducia di compagni e mister e in mezzo al campo so che i compagni hanno fiducia in me. La qualificazione è importantissima, erano anni che non passavamo il turno con loro. Sapevamo la loro forza, questo dimostra anche la partita nostra del Camp Nou: oggi ci hanno messo in difficoltà, sono grandi. Ora ci riposiamo e pensiamo al futuro». Juventus ELIMINATA – «Ho visto la partita e mi spiace perché ho amici alla Juve. È stata una partita pazza, i dettagli fanno ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 11 marzo 2021) Marco, centrocampista del PSG, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match di Champions League contro il Barcellona: le sue dichiarazioni Marco, centrocampista del PSG, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match di Champions League contro il Barcellona. FIDUCIA – «Mi, ho la fiducia di compagni e mister e in mezzo al campo so che i compagni hanno fiducia in me. La qualificazione è importantissima, erano anni che non passavamo il turno con loro. Sapevamo la loro forza, questo dimostra anche la partita nostra del Camp Nou: oggi ci hanno messo in difficoltà, sono grandi. Ora ci riposiamo e pensiamo al futuro».ELIMINATA – «Ho visto la partita e mi spiace perché ho amici alla Juve. È stata una partita pazza, i dettagli fanno ...

