Velo Veronese Ugo Comerlati morto in un indciente ad Agrate Brianza

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Ha perso la vita in un incidente sull’autostrada A4, a 3 km dal casello di, Ugo, 43 anni di. L’uomo èschiacciato nella cabina del suo camion contro l’autoarticolato che lo precedeva in direzione Milano. Ugo èsul colpo. L’autista che lo precedeva, un camionista turco di 55 anni, leggermente ferito, ha spiegato la dinamica alla sottosezione di Seriate della Polizia stradale. Ugoè arrivato incità contro il mezzo che lo precedeva e che avanzava lento per il traffico. Forse una distrazione, un colpo di sonno o un malore. La vittima lascia la moglie Monica, i figli Riccardo di 14 anni, Francesco di 7 anni ed Elisa di 6 anni.