Advertising

TV7Benevento : Vela: Pelaschier, 'grande equilibrio tra New Zealand e Luna Rossa, partenza decisive'... - TV7Benevento : Vela: Pelaschier, 'forza Luna Rossa, ora mettici anche il cuore'... -

Ultime Notizie dalla rete : Vela Pelaschier

... Maurotimoniere) che a Newport, Stati Uniti, si classificò terza fra gli sfidanti. ... una controranda e unadi straglio), superò Gipsy Queen e puntò solitaria al porto di Cowes. Lungo ...In assoluto, la prima di unacon il tricolore a disputare la finale di America's Cup la si ... affidata allo skipper Cino Ricci e al timoniere Mauro. La barca italiana venne eliminata ..."Luna Rossa -prosegue il timoniere di Azzurra all'Adnkronos- ha dimostrato di essere più allenata al match race perché ha regatato di più rispetto ai defender e di avere una migliore manovrabilità in ...SASSARI. Le notti magiche della vela stanno tornando. E non ci saranno più quelle regate rinviate in attesa del vento, quei lunghi bordi di bolina, le strambate con gli spi multicolori gonfi ...