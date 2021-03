Vaccino Sputnik prodotto in Italia, parla il mediatore (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il Vaccino russo Sputnik 5 prodotto anche in Italia? “Mi aspettavo le polemiche, ma io non sono un emissario russo, l’Italia ha bisogno di vaccini e io ho fatto quello che dovevo”. Vincenzo Trani, presidente della Camera di commercio italo-russa, difende il ruolo di mediazione avuto tra il Fondo di investimenti russo (Rdif) e l’azienda Adienne, che hanno annunciato un accordo per la produzione del Vaccino Sputnik in Italia nei prossimi mesi. “Devo dire che mi aspettavo le polemiche perché questo è un tema caldo”, ammette Trani, parlando con l’Adnkronos, dopo che anche Bruxelles è intervenuta, ribadendo che il Vaccino russo non rientra nella strategia vaccinale dell’Ue ed il governo Italiano ha ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 10 marzo 2021) Ilrussoanche in? “Mi aspettavo le polemiche, ma io non sono un emissario russo, l’ha bisogno di vaccini e io ho fatto quello che dovevo”. Vincenzo Trani, presidente della Camera di commercio italo-russa, difende il ruolo di mediazione avuto tra il Fondo di investimenti russo (Rdif) e l’azienda Adienne, che hanno annunciato un accordo per la produzione delinnei prossimi mesi. “Devo dire che mi aspettavo le polemiche perché questo è un tema caldo”, ammette Trani,ndo con l’Adnkronos, dopo che anche Bruxelles è intervenuta, ribadendo che ilrusso non rientra nella strategia vaccinale dell’Ue ed il governono ha ...

