Vaccino, richiamo fatto 35 giorni fa? Dieci positivi, il caso che scuote l'Italia: varianti, l'ultima frontiera dell'incubo (Di mercoledì 10 marzo 2021) Uno strano caso, che allunga qualche ombra sull'efficacia dei vaccini al coronavirus contro le varianti. Una vicenda che arriva dalla Rsa di Pratovecchio Stia, in provincia di Arezzo, Toscana, dove Dieci ospiti sono risultati positivi al Covid. Tre di loro sono stati trasferiti in una Rsa Covid, mentre gli altri sono in isolamento all'interno della struttra. Sono tutti asintomatici. Il punto, però, è che tutti avevano già fatto sia la prima sia la seconda dose del Vaccino, quest'ultima da almeno 35 giorni. Insomma, una positività che non si spiega. La notizia è stata resa nota dalla Asl Toscana Sud Est, che ha specificato che i tamponi sono stati inviati al laboratorio per il sequenziamento e quindi per verificare se ...

